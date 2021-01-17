Мечтавшую стать моделью филиппинку родственники 5 лет держали в клетке

Молодая женщина по имени Бебе работала продавщицей и мечтала стать моделью. В 2014 году она пережила нервный срыв, ей поставили диагноз «психотическая депрессия» и поместили на лечение в частную клинику. Когда состояние 29-летней пациентки улучшилось, ее отпустили домой. Из-за болезни отца Бебе у семьи не осталось денег на покупку лекарств для нее.

Источник фото: скриншот видео New York Post

По словам друга семьи, Бебе заперли в доме ради ее же безопасности, поскольку она могла ранить себя. А выйдя на улицу, пыталась куда-то уехать. Один раз она уехала на автобусе в соседнюю провинцию. Родные разыскали ее спустя неделю с помощью полиции.

В конце концов для Бебе соорудили в доме уголок, отгородив его решеткой. Женщина носит одежду из мешков, поскольку, по словам родных, одежду из ткани она жует, пока та не превратится в клочья.

Психотическая депрессия — депрессивное состояние, которое сопровождается бредом или галлюцинациями.