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    17 января 2021, 23:38

    Мечтавшую стать моделью филиппинку родственники 5 лет держали в клетке

    Кирилл Фролов

    Жительница Филиппин, не оправившаяся после нервного срыва, пять лет провела в клетке в доме своей семьи. У родственников не было денег на ее лечение, сообщила газета New York Post.
    Мечтавшую стать моделью филиппинку родственники 5 лет держали в клетке

    Молодая женщина по имени Бебе работала продавщицей и мечтала стать моделью. В 2014 году она пережила нервный срыв, ей поставили диагноз «психотическая депрессия» и поместили на лечение в частную клинику. Когда состояние 29-летней пациентки улучшилось, ее отпустили домой. Из-за болезни отца Бебе у семьи не осталось денег на покупку лекарств для нее.

    Источник фото: скриншот видео New York Post

    По словам друга семьи, Бебе заперли в доме ради ее же безопасности, поскольку она могла ранить себя. А выйдя на улицу, пыталась куда-то уехать. Один раз она уехала на автобусе в соседнюю провинцию. Родные разыскали ее спустя неделю с помощью полиции.

    В конце концов для Бебе соорудили в доме уголок, отгородив его решеткой. Женщина носит одежду из мешков, поскольку, по словам родных, одежду из ткани она жует, пока та не превратится в клочья.

    Психотическая депрессия — депрессивное состояние, которое сопровождается бредом или галлюцинациями.