14 января 2024, 15:48
Дерипаска спрогнозировал срок окончания украинского конфликта
Бизнесмен Дерипаска: конфликт на Украине закончится не раньше мая 2025 года
Украинский конфликт закончится не раньше мая 2025 года, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума в Давосе.
Соединенные Штаты представят на мероприятии на высоком уровне, его участниками станут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
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«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — подчеркнул Дерипаска.
Он выразил мнение, что главной темой форума станут переговоры о мире на Украине и Ближнем Востоке. Решение конфликта в секторе Газа США обсудят вместе с Израилем, Катаром и ОАЭ. Второй важно темой мероприятия станет текущая экономическая ситуация на фоне повышения процентных ставок и роста долга.
Ежегодный Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января. В нем поучаствуют около 60 стран. В ходе мероприятия американские чиновники попросят президента Украины Владимира Зеленского представить конкретный план действий ВСУ.
США
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Украина
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