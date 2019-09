Дерипаска подал в суд на британские СМИ из-за санкций США

Дерипаска рассказал, как пытался спасти агента ФБР из иранского плена Подробнее

Речь идет о таких изданиях, как The Times, The Telegraph и The Nation. Именно они, по словам бизнесмена, опубликовали статьи с информацией, которая привела к введению американских санкций. Дерипаска 13 сентября подал иск в суд, ссылаясь на защиту деловой репутации. Предприниматель намерен добиться от изданий опровержений.

Как отметил представитель Дерипаски, публикации были сделаны более 10 лет назад и включали в себя только неподтвержденные слухи и голословные обвинения. Наложенные ограничительные меры привели к тому, что бизнесмен потерял большую часть своего состояния — 7,5 миллиарда долларов.

Юристы Дерипаски в мае 2019 года сообщили, что Вашингтон ввел санкции из-за того, что предприниматель якобы работал в энергетическом секторе России, а также действовал в интересах некого российского чиновника.

Это уже не первый суд Дерипаски с представителями СМИ. В 2017 году он обратился с иском на Associated Press. Причиной стала статья о сотрудничестве бизнесмена и экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Тогда суд отклонил поданный иск.