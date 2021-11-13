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    13 ноября 2021, 18:49

    Дерипаска объяснил высокие цены на газ плохим образованием европейских политиков

    Миллиардер Дерипаска: европейские политики разрушили газовую систему Европы

    Дарья Морозова

    Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что европейские политики разрушили газовую систему. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

    Дерипаска объяснил высокие цены на газ плохим образованием европейских политиков

    «Есть еще, оказывается, умники, которым мало показалось разрушить газовую схему Европы ради завиральных идей и заставить платить своих граждан тройную цену за газ этой зимой», — написал он.

    Дерипаска отметил, что теперь они популяризуют электромобили «не объясняя, где возьмут достаточно „зеленой“ энергии, не развивая при этом ядерную энергетику».

    Он считает, что причина этого — плохое преподавание физики и математики в Европе.

    «К власти приходят просвещенные „зеленые“ с ветерком в голове. Жаль, этот ветерок не сможет прокрутить турбину. Но об этом мы узнаем лет через пять», — написал он.

    Ранее замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач выразил мнение, что Белоруссия чисто теоретически может прекратить поставки российского газа в Европу через свою территорию, но практически это маловероятно, потому что ударит по интересам РФ и отношениям Москвы и Минска.