Паспортов Кипра могут лишится еще четыре российских бизнесмена — Олег Дерипаска, Григорий Березкин, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова и их родные. Об этом сообщила кипрская газета «Филелефтерос».

По данным издания, совет министров Кипра решил инициировать процесс лишения гражданства четырех россиян, попавших в санкционных список ЕС. Решение также касается их родственников.

«На основании вчерашнего решения совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой. На иждивении у четырех инвесторов 11 человек. Только в этом месяце было принято решение аннулировать паспорта восьми инвесторов вместе с их иждивенцами, всего у 36 человек», — сказано в сообщении газеты.

Уточняется, что активы восьми предпринимателей и людей, находящихся на их содержании, заморозят.

На прошлой неделе стало известно, что гражданства Кипра будутт лишены еще четверо предпринимателей и их семьи. Власти страны не назвали фамилий, но издание писало о Алексее Кузьмичеве, Михаиле Гуцериеве, Александре Пономаренко, Вадиме Мошковиче.