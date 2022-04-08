Дерипаска, Греф, Тихонова: ЕС опубликовал новый санкционный список для России

Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России, они вступили в силу. В числе попавших под ограничения оказались глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Олег Дерипаска, глава фонда «Иннопрактика» Екатерина Тихонова и другие. Подробности по пятому пакету санкций опубликованы в официальном журнале Евросоюза.

Под очередные ограничения попали 18 компания и 217 физических лиц, включая представителей ДНР и ЛНР, а также членов семей тех, кто попал под санкции ранее. Ограничения введены в том числе в отношении компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине — например, в отношении концерна «Калашников».

Помимо Дерипаски, Грефа и Тихоновой под санкции попали, в частности, предприниматели Игорь и Борис Ротенберги, президент медиахолдинга «Звезда» Алексей Пиманов, главные редакторы «Комсомольской правды» и МК Владимир Сунгоркин и Павел Гусев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава ТАСС Сергей Михайлов, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и другие.

Помимо «Калашникова», из компаний под санкции попали АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Русские машины», несколько судостроительных предприятий, «Корпорация тактическое ракетное вооружение», АО «Росэлектроника» и АО «Арзамасский машиностроительный завод».

Также Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка.