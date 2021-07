В США построили деревню для бездомных

Власти Лос-Анжелеса в США построили деревню из микродомов. Таким образом они решили устранить проблему с бездомными. Подобные жилые комплексы планируют создавать на заброшенных и занятых мусорными свалками участках города.

Как сообщило издание The Insider, чиновники оценили результаты проекта по размещению бездомных с улиц города в специальное поселение из крошечных домиков Tiny Homes Village. В 2021 году его возвели на государственные деньги и средства американского благотворительного фонда по борьбе с проблемой бездомности Hope of the Valley.

Так в районе Нохо в Лос-Анджелесе появилась деревня из разноцветных помещений 2,5 на 2,5 метра с одной спальней. На общей территории также есть туалеты и душевые, прачечная и зоны для отдыха на открытом воздухе. Поселение ограждено забором и находится под круглосуточной охраной. Жителям деревни предлагают трехразовое питание, а также помогают пройти стажировки и обучение для трудоустройства. На сегодня в поселение заселены несколько десятков бездомных.

Конструкции домиков легки в производстве и сборке. Кроме того, они бюджетны по стоимости. Аналогичные поселения будут возводить и в других районах Лос-Анджелеса на непригодной для иного строительства земле, отметили финансовый директор Hope of the Valley Роуэн Ванслев и городские власти. Сейчас проекты находятся в разработке.

В Лос-Анджелесе, по подсчетам властей, проживают свыше 66 тысяч бездомных.

