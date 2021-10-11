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    11 октября 2021, 17:44

    Деревянный фрагмент гроба Наполеона продали во Франции

    Частица гроба Напалеона ушла с молотка за 2 тыс евро

    Оксана Лавнюженко

    Во Франции на аукционе был продан деревянный фрагмент гроба Наполеона Бонапарта. Покупатель отдал за него две тысячи евро, сообщила радиостанция France Bleu.

    Деревянный фрагмент гроба Наполеона продали во Франции

    Аукционный дом Métayer, который и проводил торги, добавил к частице гроба две рукописи, которые подтверждали подлинность предмета. Помимо основной суммы, покупателю пришлось заплатить 400 евро за аукционный сбор. Свое имя он предпочел оставить в тайне, написал сайт «Мир 24».

    Аукционист Пьер-Гийом Метайер рассказал, что в 1840-м принцу Жуанвильскому поручили отправиться за гробом Наполеона на остров Святой Елены на борту своей лодки La Belle Poule. Он его привез и взял оттуда несколько кусков дерева, которые подарил знаменитостям и светилам империи. Так один из фрагментов оказался у семьи, которая живет в департаменте Алье.