Der Spiegel: туристы могли заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Австрии
Европейские туристы, возможно, заразились коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Der Spiegel.
По информации «Русской планеты», СМИ отметили, что многие жители скандинавских стран и Германии вернулись из Ишгля. После у них обнаружили коронавирус. Автор публикации уточнил, что бары курорта не закрывались до прошлых выходных.
Организации из туристической сферы обвинили в попытке заработать как можно больше, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
Глава города выступил против обвинений. По его словам, необходимые меры приняли вовремя.