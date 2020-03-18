Der Spiegel: туристы могли заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Австрии

По информации «Русской планеты», СМИ отметили, что многие жители скандинавских стран и Германии вернулись из Ишгля. После у них обнаружили коронавирус. Автор публикации уточнил, что бары курорта не закрывались до прошлых выходных.

Организации из туристической сферы обвинили в попытке заработать как можно больше, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Глава города выступил против обвинений. По его словам, необходимые меры приняли вовремя.