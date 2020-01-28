Der Spiegel назвал армию США освободителем Освенцима

Немецкий журнал Der Spiegel приписал освобождение лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) американцам. Позже издание извинилось за «неловкую ошибку» и исправило опубликованный в соцсети пост.

На публикацию журнала обратили внимание немецкоговорящие пользователи. В ней шла речь о крупнейшем лагере смерти нацистов, который «75 лет назад освободила американская армия».

«Ориентирована Германия на Запад или нет, но Освенцим освободила Красная армия», — писали в Сети возмущенные пользователи.

На фоне поднявшегося шума издание решило извиниться и заявило, что считает «справедливым наказанием» критику в свой адрес.

«Мы совершили эту крайне неловкую ошибку в выпуске Snapchat, за что можем только извиниться», — заявили в Der Spiegel.

Первоначальное сообщение журнал исправил, указав как освободителя концлагеря Красную армию.

Комплекс немецких лагерей смерти Освенцим располагался в окрестностях одноименного польского города и действовал во время Второй мировой войны. Советские войска освободили лагерь 27 января 1945 года. Позже эта дата стала Международным днем памяти жертв холокоста.