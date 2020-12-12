Депутаты Закарпатья спели гимн Венгрии и попали под дело СБУ

Депутаты объединенной территориальной общины в Закарпатской области исполнили гимн Венгрии во время присяги. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело и приступила к расследованию.

Видео с принесения присяги опубликовали в соцсетях. На кадрах слышно, как несколько десятков людей стоят в масках и поют на венгерском языке.

«В день достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТО принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?» — задались вопросом в Facebook местные активисты.

В свою очередь глава МИД Украины заявил, что исполнение гимна Венгрии является недопустимым. Он также заявил, что в Закарпатье никому не удастся «раскрутить тему сепаратизма». Посольство Венгрии на Украине объяснило ситуацию тем, что венгерскому гимну уже несколько сотен лет. Несмотря на все объяснения, СБУ завела уголовное дело.

«Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по статьям „Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“, „Госизмена“ и „Подделка документов“», — привело сообщение СБУ агентство «Украинские новости».

Отношения Украины и Венгрии ухудшились из-за закона об образовании. Документ сокращает возможность обучения в украинских школах на языках нацменьшинств. Закон начал действовать в 2017 году и вводится поэтапно до конца 2020 года.