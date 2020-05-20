Депутаты Верховной рады потребовали создать комиссию по расследованию дела Порошенко
Сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко потребовал создать в парламенте следственную комиссию по расследованию дела бывшего президента страны Петра Порошенко. Его подозревают в госизмене и злоупотреблении власти. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Только сейчас мы начинаем понимать, что фактически в предыдущие годы Украина потеряла часть своего политического суверенитета в угоду политическим амбициям», —приводит слова Батенко RT.
По словам сопредседателя, имеются «все признаки преступления и госизмены». Он отметил, что депутатская группа «За будущее» обратилась к главе Верховной рады с просьбой безотлагательно создать временную следственную комиссию по этим фактам.