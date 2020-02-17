Депутаты Верховной рады пообещали посетить Москву 9-го мая

Бойко считает, что принимать участие в параде в честь победы над фашизмом необходимо. Он сказал, что посетит мероприятия в Москве вместе с Рабиновичем, даже если Рада не сформирует группу.

«Они пять лет заявляют о предательстве, мы все это слышали и в прошлом парламенте, и сейчас повторяют. Мы считаем, что мы действуем правильно, потому что победа над фашизмом это величайшая победа», — заявил депутат.