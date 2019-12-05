Депутаты Верховной рады подрались
Депутаты Верховной рады Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались в здании парламента. Первый вступился за депутата Ирину Верещук от фракции «Слуга народа». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Украинские новости».
Лерос оскорбил бывшего представителя правительства в парламенте Ирину Верещук в чате фракции в мессенджере, а Бужанский за нее заступился. Из-за этого развязался конфликт.
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Как именно Лерос оскорбил Верещук неизвестно. Представители «Слуги народа» отказались комментировать разногласия в закрытых фракционных группах в Сети.
«Я попросила, чтобы он [Лерос] сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам…», — отметила Верещук.
Она списывает слова Лероса в таком тоне на его специфическое чувство юмора. По заявлению политика, тот неоднократно обращался с коллегами по фракции матом или обижал их.