  • Депутаты Верховной рады подрались

    05 декабря 2019, 17:13

    Алена Макаренко

    Депутаты Верховной рады Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались в здании парламента. Первый вступился за депутата Ирину Верещук от фракции «Слуга народа». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Украинские новости».

    Лерос оскорбил бывшего представителя правительства в парламенте Ирину Верещук в чате фракции в мессенджере, а Бужанский за нее заступился. Из-за этого развязался конфликт.

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    Как именно Лерос оскорбил Верещук неизвестно. Представители «Слуги народа» отказались комментировать разногласия в закрытых фракционных группах в Сети.

    «Я попросила, чтобы он [Лерос] сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам…», — отметила Верещук.

    Она списывает слова Лероса в таком тоне на его специфическое чувство юмора. По заявлению политика, тот неоднократно обращался с коллегами по фракции матом или обижал их.