Депутаты Верховной рады подрались

Лерос оскорбил бывшего представителя правительства в парламенте Ирину Верещук в чате фракции в мессенджере, а Бужанский за нее заступился. Из-за этого развязался конфликт.

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Как именно Лерос оскорбил Верещук неизвестно. Представители «Слуги народа» отказались комментировать разногласия в закрытых фракционных группах в Сети.

«Я попросила, чтобы он [Лерос] сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам…», — отметила Верещук.

Она списывает слова Лероса в таком тоне на его специфическое чувство юмора. По заявлению политика, тот неоднократно обращался с коллегами по фракции матом или обижал их.