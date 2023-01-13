13 января 2023, 08:26
Депутаты в Казахстане отменили закон о статусе Назарбаева
Парламент Казахстана признал закон о лидере нации Назарбаеве утратившим силу
Закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)» утратит силу. Большинство участников совместного заседания палат парламента страны проголосовали за его отмену, рассказал ТАСС.
Депутаты поддержали предложение отменить закон о статусе и полномочиях первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Теперь его полномочия будут определять конституция и закон о президенте Казахстана, в который включили отдельные главы о бывших лидерах. Кроме того, после того, как закон «о лидере нации» утратит силу, родственники первого президента лишатся привилегий.
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В июне 2022 года в Казахстане прошел референдум об изменении конституции. Из нее исключили несколько норм, в том числе, о статусе и полномочиях Нурсултана Назарбаева, неизменности его статуса как лидера нации, разрешении избираться президентом более двух раз подряд. Бывший президент мог обращаться к народу, выступать перед правительством и парламентом, имел личную неприкосновенность, защиту своего и совместно нажитого с другими членами семьи имущества.
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