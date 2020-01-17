Депутаты рассказали о кризисе на Украине из-за прошения об отставке премьер-министра

«Ситуация в стране очень сложная, и мы находимся на пороге политического кризиса. Премьер не понимает ответственности перед фракцией — Гончарук уклоняется от встречи с депутатами. Хотя мы голосовали за премьера, и это наша ответственность. Но премьер избегает прямых вопросов, потому что, видимо, у него нет ответов», — отметила депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Она посчитала прошение Гончарука политическим, так как он не обратился в Верховную раду.

«Если такое заявление направляется президенту, то либо премьер хочет политического пиара, либо хочет продемонстрировать только политическую сторону этого вопроса», — пояснила Верещук.

Антон Гончаренко, депутат от оппозиционной фракции «Европейская солидарность» под руководством бывшего главы Украины Петра Порошенко заметил, что сам Зеленский — «основная причина этого кризиса».

«Он собрал эту камарилью, которая сама над ним смеется. Политический кризис происходит прямо сейчас», — уточнил Гончаренко.

По мнению парламентария, таким образом Гончарук хочет подставить президента Незалежной.

Ранее Владимир Зеленский получил от премьер-министра Украины Алексея Гончарука прошение об отставке.