    17 января 2020, 15:27

    Депутаты рассказали о кризисе на Украине из-за прошения об отставке премьер-министра

    Ольга Ситникова

    Депутаты двух партий Украины «Слуга народа» и «Европейская солидарность» назвали прошение Алексея Гончарука об отставке причиной политического кризиса. Политик решил покинуть пост премьер-министра. Об этом сообщил Daily Storm.

    «Ситуация в стране очень сложная, и мы находимся на пороге политического кризиса. Премьер не понимает ответственности перед фракцией — Гончарук уклоняется от встречи с депутатами. Хотя мы голосовали за премьера, и это наша ответственность. Но премьер избегает прямых вопросов, потому что, видимо, у него нет ответов», — отметила депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

    Она посчитала прошение Гончарука политическим, так как он не обратился в Верховную раду.

    «Если такое заявление направляется президенту, то либо премьер хочет политического пиара, либо хочет продемонстрировать только политическую сторону этого вопроса», — пояснила Верещук.

    Антон Гончаренко, депутат от оппозиционной фракции «Европейская солидарность» под руководством бывшего главы Украины Петра Порошенко заметил, что сам Зеленский — «основная причина этого кризиса».

    «Он собрал эту камарилью, которая сама над ним смеется. Политический кризис происходит прямо сейчас», — уточнил Гончаренко.

    По мнению парламентария, таким образом Гончарук хочет подставить президента Незалежной.

    Ранее Владимир Зеленский получил от премьер-министра Украины Алексея Гончарука прошение об отставке.