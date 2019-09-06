Депутаты Рады выступили за списание долгов украинцев за услуги ЖКХ
Семь парламентариев от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступили с предложением списать задолженность населения за услуги ЖКХ. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что народные избранники предложили списать задолженности, которые были сформированы на 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте 29 августа.
По мнению авторов инициативы, за последние пять лет необоснованная политика киевских властей привела к скачку цен на коммуналку для рядовых украинцев. При этом платежеспособность обычных граждан не показала положительной динамики.