Депутаты Рады выступили за списание долгов украинцев за услуги ЖКХ

Уточняется, что народные избранники предложили списать задолженности, которые были сформированы на 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте 29 августа.

По мнению авторов инициативы, за последние пять лет необоснованная политика киевских властей привела к скачку цен на коммуналку для рядовых украинцев. При этом платежеспособность обычных граждан не показала положительной динамики.