Депутаты Рады устроили драку на заседании. Видео

Украинские депутаты снова затеяли драку в стенах Верховной рады. На этот раз жертвой нападения стал член фракции «Слуга народа» Андрей Богданец. Видео с инцидентом появилось в Сети.

На опубликованных кадрах видно, что несколько человек окружают Богданца и начинают его бить.

Верховная рада перепутала документы Подробнее

«Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой — срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам», — приводит «Интерфакс» заявление партии «Слуга народа».

Как отметили во фракции, нападение произошло 11 декабря, во время обсуждения вопросов агрополитики. После случившегося члены партии потребовали, чтобы правоохранители отреагировали на инцидент.

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь с применением силы», — подчеркнули в «Слуге народа».

Во время заседания обсуждалась отмена моратория на продажу земли. Запрет объявили в 2001 году, а сейчас власти страны объявили о его отмене с октября 2020-го. С таким решением согласились далеко не все, и многие аграрии вышли на митинги.