Мир 19 апреля 2023, 14:31 Депутаты Рады предложили запретить россиянам владеть землей на Украине В Раде предложили запретить россиянам владеть земельными и водными ресурсами Украины Pxhere

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Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, который предполагает запрет россиянам владеть землей на Украине. Об этом написало РИА Новости.

Авторы проекта предлагают лишить граждан России «приобретать право собственности на землю, земельные участки, леса, недра, пользоваться водными объектам». Запрет касается как физических, так и юридических лиц.

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Депутаты заявили, что принятие документа поможет защитить природные объекты, которыми владеет украинский народ по конституции страны. Законопроект зарегистрировали 19 апреля.

Ранее «360» писал, что Рада задумалась над рассылкой повесток через мессенджеры. Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский обратил внимание, что в криминальном и гражданском процессуальных кодексах страны есть возможность отправлять таким образом уведомления о времени судебного заседания. До этого Временная следственная комиссия Верховной рады обнародовала отчет, в котором сказано, что почти 10 тысяч украинских призывников сбежали из страны.