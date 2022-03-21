Депутаты Рады предложили отправлять военнопленных в СИЗО и колонии

На рассмотрение Верховной рады Украины внесли законопроект, который разрешает содержать российских военнопленных в исправительных колониях и СИЗО. Документ опубликовали на сайте украинского парламента.

Проект закона, зарегистрированный еще 17 марта, предполагает внесение изменений в вопросах, связанных с военнопленными в особый период. Авторы документа объяснили его цель необходимостью урегулировать отдельные правовые аспекты обращения с военнопленными.

В пределах исправительной колонии украинские депутаты предложили создавать секторы с разными уровнями безопасности и для «содержания лиц, взятых под стражу, при условии обеспечения изоляции от осужденных, содержащихся в этом учреждении».

В период действия военного положения на Украине военнопленных предлагают временно содержать в колониях или следственных изоляторах.