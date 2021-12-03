Депутаты Рады предложили обеспечить Зеленского памперсами на случай новых митингов

Несколько депутатов Верховной рады Украины в пятницу предложили обеспечить президента страны Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста. Судя по всему, предложение на заседании действительно прозвучало, хоть в итоге и не было подержано остальными членами парламента. Информация об этом появилась на официальном сайте Рады.

«Запрос народного депутата Гео Лероса к президенту Украины об обеспечении Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста», — говорится в запросе. Эту инициативу поддержали 10 депутатов при необходимом минимуме в 150 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября заявил, что ему передали информацию о якобы готовящемся государственном перевороте. Он добавил, что к этому, по его данным, могут быть причастны россияне. СБУ возбудила уголовное дело и сейчас расследует действия нескольких граждан Украины и России. На этом фоне 1 декабря в Киеве состоялись сразу два митинга. Один организовали бизнесмены, другой — противники Зеленского.

О якобы попытке государственного переворота в СБУ говорили, что это «лишь один пример попыток Российской Федерации» дестабилизировать ситуацию. По его словам, такие дела давно перестали быть для Киева чем-то необычным. За последний год СБУ открыла более 40 подобных производств.