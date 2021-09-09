Депутаты Рады подрались из-за Зеленского

Гео Лерос, исключенный из фракции «Слуга народа», и его бывший однопартиец Николай Тищенко подрались в Верховный раде. Все произошло из-за того, что Лерос стал требовать обсудить задержание россиян в Минске в 2020 году.

«Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки господин Зеленский или его секретарша Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак. — прим. ред.) слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», — сказал Лерос. Его процитировало РИА «Новости».

Тищенко после этого начал вырывать у него их рук микрофон и выталкивать с трибуны. За Лероса заступились коллеги из других фракций. Они заметили, что в стране свобода слова. Спустя некоторое время Тищенко отпустил оппонента, Лерусу удалось завершить выступление. По его словам, Зеленский ведет Украину в пропасть.

Белорусские власти в июле 2020 года заявили о задержании 33 россиян, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков в республике накануне президентских выборов.

Украина требовала выдать им 28 человек. Их заподозрили в участии в террористической организации, которая совершала преступления в Донбассе.

В середине августа 32 из 33 россиян вернулись к себе на родину. Еще у одного человека было гражданство Белоруссии, поэтому он остался в стране.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что за произошедшем стояли украинские спецслужбы. Позже ФСБ подтвердила эту информацию.