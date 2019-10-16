Депутаты Рады останутся без компенсаций из-за прогулов

Пояснительная записка к принятому документу гласит, что депутаты обязаны присутствовать на пленарных заседаниях, участвовать в работе комитетов и голосованиях. Верховная рада претерпевает трудности из-за невыполнения депутатами своих обязанностей, и теперь прогульщики будут более ответственно подходить к своей работе, или лишатся денег, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Раде дали всего год Подробнее

Документ предусматривает лишение компенсаций депутата, который за месяц пропустил более 30% пленарных заседаний либо более 50% заседаний своего комитета.

265 парламентариев поддержали законопроект. После подписания президентом и опубликования он вступит в силу.