Мир 04 апреля 2023, 08:50 Депутаты Рады начали гонения на монахов из Почаевского монастыря Депутаты Рады зарегистрировали законопроект о выдворении монахов из Почаевской лавры РИА «Новости»

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Украинские власти намерены выдворить представителей канонической Церкви из Почаевской лавры. Проект постановления о расторжении договора аренды с Украинской Православной церковью зарегистрирован на сайте Верховной рады, сообщил ТАСС.

Инициаторами законопроекта выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Проект внесли в Раду в понедельник и уже передали на рассмотрение руководства.

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Успенская Почаевская лавра находится в городе Почаев Тернопольской области. Она является крупнейшим православным храмовым комплексом и монастырем на Украине после Киево-Печерской лавры.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве постановил отправить настоятеля Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца. При этом священника обязали носить электронный браслет. Защита в связи с этим будет просить суд об отмене ношения браслета из-за состояния здоровья наместника.