Депутаты предложили ввести смертную казнь в Белоруссии за попытку совершить террористический акт

Смертная казнь может стать мерой наказания в Белоруссии за покушение на совершение актов терроризма. Депутаты этой страны приняли в двух чтениях проект закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале нижней палаты парламента.

О проекте закона рассказала член комиссии по национальной безопасности Национального собрания Белоруссии Марина Ленчевская. Она объяснила, что документ подготовили для оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы. Кроме того, таким образом продемонстрирована решительная борьба государства с террористической деятельностью.

Согласно законопроекту, изменения должны быть внесены в Уголовный кодекс. Они предусматривают возможность применить наказание в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма.

«Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма», — сказано в сообщении.

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что терроризм — наиболее серьезная угроза для безопасности государства. Он вспомнил о том, как складывались события в августе 2020 года.

«Пытаясь раскачать ситуацию в Белоруссии, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — сказал Андрейченко.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где действует смертная казнь.