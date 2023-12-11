Мир 11 декабря 2023, 19:51 Депутаты польского сейма захотели отстранить Моравецкого от должности премьера Польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьера Моравецкого Pxhere

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Сейм Польши (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Об этом сообщило местное агентство PAP.

Свои голоса за вотум недоверия отдали 190 польских депутатов. Против выступили 266 парламентариев. Воздержавшихся не было. Теперь сейм должен выбрать нового премьер-министра, которым может стать лидер оппозиции Дональд Туск.

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Бывший глава кабинета министров Польши Лешек Миллер ранее сообщил, что новое правительство страны проработает только короткий срок, который не превысит жизнь мухи. Правительство, возглавляемое Моравецким, распустят в скором времени, заявлял экс-премьер.

Президент Польши Анджей Дуда привел Моравецкого к присяге премьер-министра 27 ноября в Варшаве. После главы правительства присягу приняли министры.