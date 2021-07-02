Депутаты подарили Зеленскому туфли на шпильках

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили женские туфли на высоких шпильках. Такой же презент вручили министру обороны Андрею Тарану. Так женщины-депутаты из фракции «Европейская солидарность» отреагировали на идею властей отправить женщин-военнослужащих на парад на каблуках.

Об этом сообщила в своем Facebook Ирина Геращенко.

«Пусть сходят в них на парад!» — написала она.

Скандал разгорелся из-за военного парада ко Дню независимости Украины, который проедет 24 июля. Вместе с другими подразделениями в нем традиционно примут участие девушки-военнослужащие. Только в этот раз власти захотели, чтобы они прошли парадной форме, без оружия и в туфлях на каблуках — в прошлом году они были в повседневной форме одежды и с оружием.

«Этот лютый треш, простите, мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?» — возмутилась вице-спикер Рады Елена Кондратюк во время своего выступления в парламенте. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Она подчеркнула, что депутаты требуют публичных извинений перед всей армией, а также настаивают на служебном расследовании. Общество должно знать, кто принял такое решение, сколько денег потратили на покупку обуви для женщин и кто будет нести за это материальную ответственность.

Позже Министерство обороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь. Об этом сообщила в Facebook в пятницу депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марина Бардина.