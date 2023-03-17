17 марта 2023, 18:13
Депутаты парламента Франции выдвинули вотум недоверия правительству
Французские депутаты фракции LIOT выдвинули вотум недоверия правительству
Депутаты, входящие во фракцию LIOT в нижней палате французского парламента, выдвинули вотум недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн. Об этом сообщил председатель группы Бертран Панше телеканалу BFM.
Так депутаты ответили на объявление о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте
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«Группа LIOT, председателем которой я являюсь, выдвигает вотум недоверия правительству, под ним стоят подписи 91 человека из пять оппозиционных политических групп», — сказал Панше.
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По его мнению, поддержка вотума недоверия правительству поможет выйти из глубокого политического кризиса.
Жители Франции устраивают массовые протесты, так как не согласны с решением премьер-министра повысить пенсионный возраст до 64 лет. Но западные СМИ предпочитают их не показывать. Директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил «360», что Россия будет защищать попранные права трудящихся Европы
Франция
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