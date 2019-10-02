Депутаты попросили Цукерберга отчитаться за работу Facebook в России

Руководителя Facebook Марка Цукерберга попросили отчитаться о соблюдении соцсетью российского законодательства. Соответствующий запрос отправила главе компании комиссия Госдумы, занимающаяся расследованием вмешательства во внутренние дела государства.

Соцсеть Facebook проигнорировала российский штраф Подробнее

«Вопросы направили. У них нет своего представительства в Москве юридически значимого», — сообщил глава комиссии ГД Василий Пискарев, пишет РИА «Новости».

По его словам, в единый день голосования, 8 сентября, Facebook стал площадкой для незаконной политической агитации в России.

Ранее глава комиссии отмечал, что руководство социальной сети блокировало аккаунт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной стало возможное нарушение избирательного законодательства.

«А здесь они представляют свою площадку, то есть это двойные стандарты… У себя закон соблюдают, а у нас считают, нет необходимости это делать», — пояснил Пискарев.

Это уже не первые претензии к соцсети. В начале сентября стало известно, что Facebook не выплатил штраф в размере трех тысяч рублей. Такая сумма была установлена 12 апреля Мировым судом Москвы за то, что компания отказалась предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей.