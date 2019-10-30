Депутаты нового созыва впервые подрались в Раде
Парламентарии не сошлись во мнениях при обсуждении создания временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщило агентство УНН.
Украинские депутаты подрались в ресторане в центре КиеваПодробнее
Поединок случился прямо в зале заседаний — Тищенко оторвал пуговицу от пиджака Скорика. За это, уже в кулуарах, Скорик назвал его жлобом.
Драку смогли прекратить только после жесткого предупреждения заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука закончить заседание.
Депутаты 30 октября так и ни до чего не договорились
Сторонники Евромайдана 2 мая 2014 года загнали тех, кто был против, в Дом профсоюзов в Одессе. После этого украинские националисты подожгли здание. Тогда в огне погибли 48 человек.
Расследование трагических событий пятилетней давности все еще ведется. К ответственности до сих пор не привлечен никто.