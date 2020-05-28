Депутаты Китая приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге
Большинство депутатов Всекитайского собрания народных представителей поддержали резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Аргументы и факты», решение приняли в Доме народных собраний. Депутаты приняли участие в голосовании в рамках финального заседания ежегодной сессии парламента. Всего 2 878 депутатов отдали голос за резолюцию, одни — против, другие шесть воздержались.
Разработку законопроекта о безопасности делегировали Постоянному комитету ВСНП.