Мир 01 апреля 2023, 14:09 Депутаты из Луцка выступили против законопроекта об однополых партнерствах на Украине Klymenko Time: в Луцке выступили против законопроекта об однополых партнерствах YouTube

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Депутаты из Луцка призвали Верховную раду не голосовать за проект, который предусматривает узаконивание партнерства для однополых пар на Украине. Об этом сообщило местное издание Klymenko Time.

Обращение приняли на очередной сессии горсовета. Луцкие депутаты посчитали, что если законопроект примут, это приведет к уничтожению национальных ценностей.

Законопроект о регистрируемых партнерствах внесли в Раду 14 марта. Документ предполагает предоставление статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. При этом браком регистрируемое партнерство не является.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство выработало несколько вариантов решений легализации в республике зарегистрированного гражданского партнерства. Тогда же он дал поручение премьеру Денису Шмыгалю рассмотреть тему официальной регистрации однополых союзов.