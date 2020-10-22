Депутаты Испании отклонил вотум недоверия к правительству
Конгресс депутатов Испании отклонил предложение партии Vox вынести вотум недоверия правительству премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на El Pais.
Все началось с того, что депутат от партии Vox обвинил Санчеса в том, что многие жители страны пострадали от коронавируса. По его словам, власти позаботились лишь о своей безопасности, а не о гражданах.
Ранее шесть яхт с грузом из 35 тонн гашиша задержала полиция Испании в районе Балеарских и Канарских островов.