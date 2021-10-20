Депутаты Госдумы прокомментировали угрозы Минфина США в адрес «Газпрома»

Представители Минфина США заявили, что в случае нарушения американских санкций «Газпром» понесет наказание. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что подобные угрозы не будут воплощены в жизнь. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это все разговоры ни о чем, поскольку более 30% газа в Европу поступает от „Газпрома“. Если компанию кто-то „накажет“, то европейские и азиатские потребители останутся без газа и тепла», — отметил политик.

Он подчеркнул также, что «Газпром» не имеет никакого отношения к США. По этой причине правительство страны не имеет права применять какие-либо наказания по отношению к компании. По словам Ананских, что данное высказывание является лишь способом набрать политические очки. С помощью заявлений о России, отметил заместитель, американским политикам довольно просто попадать в информационную повестку.