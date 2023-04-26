Мир 26 апреля 2023, 07:54 Депутаты Европарламента посчитали маловероятным закрытие постпредства России «Известия»: в Европарламенте назвали невысокой вероятность закрытия постпредства РФ при ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз продолжит мешать работе зарубежных миссий России, но не решится на понижение дипотношений или закрытие постоянного представительства. Об этом «Известиям» заявили депутаты Европарламента.

«Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе. Но ЕС может <…> мешать работе зарубежных миссий России», — предположил евродепутат от Германии Гуннар Бек.

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Представитель Хорватии Иваан Вилибора Синчича призвал сохранять канал связи между Россией и Евросоюзом, несмотря на обстоятельства и напряженные отношения. Его поддержал депутат от Франции Тьерри Мариани. Он сказал, что обе стороны заинтересованы в мирном сосуществовании, возобновлении и продолжении диалога.

Депутат Европарламента Мик Уоллес ранее заявил, что американские политики принесли Украину в жертву своим амбициям. Выгоду от конфликта, по его словам, получили только западные корпорации и военные компании, а киевский режим буквально выставил страну на международные торги.