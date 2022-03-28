Депутаты Европарламента от Австрии сообщили о последствиях отключения РФ от SWIFT

Отключение РФ от SWIFT будет иметь последствия не только для самой России, но и для рынка Евросоюза. Об этом заявили депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский, написал RT.

«Эта мера (отключение от SWIFT. — RT) затрагивает все российские банки, подпавшие под санкции международного сообщества. Однако запрет будет иметь последствия не только для России, но и для рынка Евросоюза», — сообщили парламентарии.

По их словам, банки, которые ведут бизнес с Россией, могут понести большие убытки. В том числе понесут убытки и промышленные предприятия, которые рассчитываются за энергоносители.

Ранее Евросоюз принял решение отключить несколько российских банков от международной платформы в ответ на спецоперацию России на Украине.