Депутаты Европарламента обвинили России в дезинформации о пандемии

Все трое депутатов представляют в Европарламенте фракцию «Зеленые/Европейский свободный альянс» от Германии. Они заявили, что серьезно обеспокоены пропагандистскими сообщениями о пандемии со стороны России и Китая. При этом никаких примеров парламентарии не привели, сославшись на заключение экспертной группы ЕС East StratCom Task Force. Это ведомство появилось в 2015 году и занимается противостоянием дезинформации.

Член Совета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов заявил, что такое поведение характерно для европейских политиков. В беседе с ИА Nation News он отметил, что парламентарии ЕС способны из любой трагедии вытащить «политический скелет».

Циничными назвал заявления депутатов Европарламента член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Он заявил, что его уже давно не удивляет русофобия отдельных представителей Европарламента.

«Те, кто позволяет себе в нынешней обстановке транслировать ложь о нашей стране, которая в первых рядах борьбы с распространением инфекции, совершают преступление против собственных граждан, правды и свободы слова», — привела его цитату «Российская газета».

Ранее в ряде британских СМИ появились материалы, в которых российских журналистов обвинили в сговоре. Якобы они публиковали недостоверную информацию о том, как страны Евросоюза ведут борьбу с коронавирусом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия не снизила русофобскую одержимость Запада.

Вызванные коронавирусом осложнения стали причиной смерти более 34 тысяч человек. Всего заражены во всем мире более 731 тысячи жителей разных стран. Выздоровели после заболевания более 154 тысяч пациентов.