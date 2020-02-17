Депутаты бундестага выступили против развертывания войск на границе с Россией

«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза, ведь это их предки принесли самую большую жертву и приложили самые большие усилия к освобождению Европы от фашизма в годы Второй мировой войны», — заметили депутаты.

По их мнению, необходимо найти взаимопонимание, ослабить напряженность и создать систему коллективной безопасности в Европе. Представители Левой партии убеждены, что к ней примкнет и Россия. Однако правительство Германии наоборот поддерживает переброску военных сил на восток и самостоятельно отправляет войска на учения в Прибалтику и Польшу.

Депутаты считают, что местные власти и вооруженные силы планируют продемонстрировать Германию как военный логистический центр. Они подчеркнули, что ради этого жертвуют будущим действующих соглашений.

По оценкам немецких политиков, с 2014 года на восточном фланге НАТО прошло в четыре раза больше учений, чем на российской части.