Мир 07 марта 2024, 18:00 Депутаты бундестага снова рассмотрят вопрос о поставках Taurus на Украину Секретарь ХДС/ХСС: в бундестаге повторно обсудят поставку Taurus Украине Unsplash

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Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов еще раз вынесет на голосование в бундестаге вопрос о поставках ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Немецкие депутаты рассмотрят возможность передачи снарядов на следующей неделе. Об этом газете Rheinische Post заявил секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

По его словам, немецким парламентариям следует вынести решение по этому важному вопросу, несмотря на скандал с утечкой разговора высокопоставленных военных из ФРГ.

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«На следующей неделе фракция ХДС/ХСС вынесет вопрос о поставке Taurus на поименное голосование в бундестаге», — указал Фрай.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Экс-советник по военной политике бывшего канцлера страны Ангелы Меркель Эрих Вад высказал мнение, что отправка этих снарядов означала бы прямое участие Германии в конфликте.