08 января 2023, 18:06
Депутаты бундестага призвали Германию передать Украине танки Leopard
Вице-президенты бундестага Кубики и Геринг-Эккардт призвали ФРГ передать ВСУ танки Leopard
Германия должна поставить украинским военным немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. С таким призывом выступили вице-президенты бундестага Вольфганг Кубики и Катрин Геринг-Эккардт, написала газета Hamburger Abendblatt.
По мнению Кубики, передача этих типов вооружений Украине позволит ей полностью сохранить собственную обороноспособность.
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«Но такие шаги в любом случае нужно согласовывать с союзниками по НАТО», — подчеркнул он.
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С ним согласился Геринг-Экардт, считающий, что Германия не должна ограничивать поставки военной техники лишь боевыми машинами пехоты.
«Мы обязаны поставить все, что можем. Танки Leopard также нужно включить в поставки», — отметил он.
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль предупреждал, что ФРГ не сделает никаких шагов в передаче наступательных вооружений без соглашения с партнерами по НАТО.
Он отметил высокий риск того, что альянс станет прямым участником боевых действий.
Германия
Оружие
Украина
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