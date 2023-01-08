Мир 08 января 2023, 18:06 Депутаты бундестага призвали Германию передать Украине танки Leopard Вице-президенты бундестага Кубики и Геринг-Эккардт призвали ФРГ передать ВСУ танки Leopard Defense.gov

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Германия должна поставить украинским военным немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. С таким призывом выступили вице-президенты бундестага Вольфганг Кубики и Катрин Геринг-Эккардт, написала газета Hamburger Abendblatt.

По мнению Кубики, передача этих типов вооружений Украине позволит ей полностью сохранить собственную обороноспособность.

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«Но такие шаги в любом случае нужно согласовывать с союзниками по НАТО», — подчеркнул он.

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С ним согласился Геринг-Экардт, считающий, что Германия не должна ограничивать поставки военной техники лишь боевыми машинами пехоты.

«Мы обязаны поставить все, что можем. Танки Leopard также нужно включить в поставки», — отметил он.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль предупреждал, что ФРГ не сделает никаких шагов в передаче наступательных вооружений без соглашения с партнерами по НАТО.

Он отметил высокий риск того, что альянс станет прямым участником боевых действий.