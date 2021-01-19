Депутаты аплодисментами встретили слова Володина о крахе стандартов демократии в США

Высокие стандарты демократии отсутствуют в США, а избирательная система страны архаична. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. После его слов последовали аплодисменты депутатов.

«Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет», — сказал Володин.

Депутаты Госдумы встретили заявление спикера громкими аплодисментами. Когда реакция присутствующих стихла, Володин добавил, что американская избирательная система архаична. По его словам, в этой системе нет открытости, а также она не подчиняется обществу.

«Отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно», — заключил Володин.

Выборы нового президента проходили в США в начале ноября. По итогам голосования выиграл демократ Джо Байден. Его инаугурация пройдет уже 20 января.