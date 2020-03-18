    18 марта 2020, 10:23

    Депутату Верховной рады пытались закрыть рот медицинской маской

    Анастасия Кременчугская

    Алексею Гончаренко, депутату от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», попытались закрыть рот медицинской маской во время выступления в Верховной раде. Об этом написало РИА ФАН.

    На заседании Верховной ради обсуждали несколько тем: назначение нового Генпрокурора Украины и распространение коронавируса. Во время выступления Гончаренко его пытались перебить другие депутаты, но он продолжал, сделав им замечание.

    Одному из парламентариев это не понравилось, и он попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску.

    «Это вы дайте Зеленскому. Зеленскому дайте!» — ответил депутат от партии Порошенко.