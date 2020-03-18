Депутату Верховной рады пытались закрыть рот медицинской маской
Алексею Гончаренко, депутату от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», попытались закрыть рот медицинской маской во время выступления в Верховной раде. Об этом написало РИА ФАН.
На заседании Верховной ради обсуждали несколько тем: назначение нового Генпрокурора Украины и распространение коронавируса. Во время выступления Гончаренко его пытались перебить другие депутаты, но он продолжал, сделав им замечание.
Одному из парламентариев это не понравилось, и он попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску.
«Это вы дайте Зеленскому. Зеленскому дайте!» — ответил депутат от партии Порошенко.