Депутату Верховной рады пытались закрыть рот медицинской маской

На заседании Верховной ради обсуждали несколько тем: назначение нового Генпрокурора Украины и распространение коронавируса. Во время выступления Гончаренко его пытались перебить другие депутаты, но он продолжал, сделав им замечание.

Одному из парламентариев это не понравилось, и он попытался надеть на Гончаренко медицинскую маску.

«Это вы дайте Зеленскому. Зеленскому дайте!» — ответил депутат от партии Порошенко.