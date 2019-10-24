Депутатов «Слуги народа» проверили на детекторе лжи

Александр Качура, депутат партии украинского президента Владимира Зеленского, рассказал в Facebook о том, что прошел проверку на детекторе лжи. Ему задали семь вопросов, и на каждый он ответил правдиво. Результаты теста подтвердили, что к коррупции Качура непричастен.

Вторым проходившим проверку был депутат «Слуги народа» Александр Дубинский. Специалист-полиграфолог Виталий Опанасенко по результатам проверки сделал вывод: «В тесте контрольно-проверочных вопросов имеются результаты в пользу опрашиваемого лица». Официальные результаты Дубинского опубликуют 28 октября.

Была запланирована проверка и третьего депутата от той же фракции. Тестирование на полиграфе Давида Арахамии перенесли с 23 на 24 октября. Полиграфологи не успели составить список вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил требование пройти проверку на детекторе лжи всем членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Результаты должны подтвердить или опровергнуть подозрения в коррупции.

23 октября на Украине Специализированной антикоррупционной прокуратурой было возбуждено дело по факту возможного взяточничества. Подозревают 11 депутатов Верховной рады, которые могли проголосовать против законопроекта. Ранее СМИ сообщали, что члены парламентского комитета якобы получили по 30 тысяч долларов. Законопроект, против которого они должны были отдать голоса, касался ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.