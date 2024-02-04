Мир 04 февраля 2024, 09:38 Депутатов Рады уличили в покупках авто и недвижимости во время СВО ЭП: каждый третий депутат Рады приобрел авто или недвижимость за первый год СВО РИА «Новости»

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На Украине каждый третий депутат Верховной рады за первый год после начала специальной операции приобрел недвижимость или автомобиль. Об этом сообщило издание «Экономическая правда».

По данным деклараций о доходах нардепов, они купили 260 объектов недвижимости и 134 новых транспортных средства.

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Наибольшее число приобретений пришлось на депутатов из бизнес-группы «Доверие» и представителей правящей партии «Слуга народа».

При этом большая часть имущества находится либо в аренде, либо «в другом праве пользования». В случае с автомобилями речь идет о передаче права пользования машинами друзьям или близким.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак отмечал, что должностные лица на Украине массово разворовывают военную помощь со стороны Запада, так как ожидают поражения ВСУ на поле боя. По его словам, киевский режим лишился части доверия западных партнеров именно из-за масштабной коррупции.