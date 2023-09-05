Мир 05 сентября 2023, 16:51 Депутатам Рады запретили въезжать в Польшу из-за эмбарго на ввоз зерна — СМИ Onet: украинским депутатам запретили поездки в Польшу Pxhere

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Украинским депутатам временно запретили приезжать в Польшу. Исключение сделали только для деловых визитов на высоком уровне. Об этом сообщило издание Onet со ссылкой на свои источники.

Польша наложила запрет на въезд в рамках протеста против снятия эмбарго на ввоз зерна с Украины. По информации издания, ограничения не распространились на официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран.

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Если запрет на экспорт зерна продлится после 15 сентября, то Польша может и дальше не снимать ограничения на въезд в страну.

Ранее бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что страна не будет после 15 сентября ввозить на свою территорию украинское зерно. Об этом сообщил RT.

Польша согласовала со странами Восточной Европы продление запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.