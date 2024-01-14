Мир 14 января 2024, 05:37 Депутата Рады взбесило «полевое» фото Залужного Депутат Рады Безуглая раскритиковала снимок главкома ВСУ Залужного с поля боя Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала фотографию главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного с поля боя. Свое мнение она высказала в Facebook*.

Парламентарий прокомментировала селфи главкома, сидящего в машине с другим военным.

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«Теперь в меню „селфи полевое“! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!» — сказала депутат.

Ранее Безуглая комментировала другое фото Залужного. На снимке она заметила дорогую ручку у главнокомандующего — принадлежность стоит 24 тысячи гривен (чуть меньше 60 тысяч рублей). По ее словам, это не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат.

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