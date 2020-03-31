Депутата Рады с коронавирусом выписали из больницы
Ранее депутат Верховной рады Украины от группы «Доверие» Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией. Политика уже выписали из больницы, однако он ожидает результаты теста. Об этом сообщила «Газета.ru».
О выписке Шахов рассказал на личной странице в Facebook.
«Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые, я попросился домой, чтобы освободить отделение для более тяжелых больных, прибывающих в больницу», — написал парламентарий.
По словам депутата, он будет соблюдать режим самоизоляции под наблюдением врачей.