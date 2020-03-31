Депутата Рады с коронавирусом выписали из больницы

О выписке Шахов рассказал на личной странице в Facebook.

«Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые, я попросился домой, чтобы освободить отделение для более тяжелых больных, прибывающих в больницу», — написал парламентарий.

По словам депутата, он будет соблюдать режим самоизоляции под наблюдением врачей.