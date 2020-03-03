Депутата Рады призвали ответить за «атомную бомбу на Москву»

Позднее Потураев объяснил свое заявление иронией.

Охрименко отметил, что такая неосторожная шутка из уст представителя провластной партии может стать камнем преткновения в отношениях между странами.Он добавил, что если это была шутка, то Потураеву было бы хорошо за нее извиниться.

«Сложно сказать, будет ли его Зеленский наказывать. Все может ограничиться тем, что это была как бы шутка, и не надо на нее обращать внимание. Но с точки зрения должности… Если бы это сказал, к примеру, какой-то активист из Радикальной партии — ну, ладно. А это народный депутат, и все хорошо знают, что в последнее время удалось хоть какие-то нормальные связи наладить. Например, была та же встреча Ермака и Козака. Такое заявление представителя провластной партии может развалить все предыдущие договоренности. В идеальном варианте, конечно, было бы хорошо, чтобы Потураев извинился. Но я думаю, он этого не сделает», — отметил эксперт.

Охрименко добавил, что украинцы привыкли к провокационным высказываниям Потураева, однако не разделяют его мнение.