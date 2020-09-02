Депутата Рады избили в центре Киева

По словам самого потерпевшего, нападение произошло около 4:30 утра. Прибывшие на место правоохранители изучили место нападения. Следователи открыли уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Ведомство не назвало имени пострадавшего депутата. Но СМИ быстро выяснили, что от кулаков неизвестного хулигана пострадал Антон Поляков.

В беседе с «Апостроф TV» он рассказал, что утром ждал такси на улице, когда к нему подъехали двое мужчин, один из которых на него напал. После избиения злоумышленники скрылись с места на другом автомобиле.

«Возможно, они были не в адекватном состоянии. Полиция приехала, заявление приняла. В травмпункт я съездил, потом поехал на работу», — поделился депутат.

По словам Полякова, сейчас с ним все в порядке. Полиции он передал приметы нападавшего, а также описал машину, на которой скрылся его обидчик. Депутат уточнил, что полиция ему сообщила о том, что автомобиль хулиганов уже нашли. Сам он намерен после заседания в парламенте отправиться в отдел к следователю, чтобы с ним поделились информацией о поисках неизвестных злоумышленников.