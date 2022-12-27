Мир 27 декабря 2022, 17:36 Депутата от партии Зеленского заподозрили в обмане в декларации — СМИ «Украинская правда»: депутат партии «Слуга народа» Камельчук скрыл данные о недвижимости РИА «Новости»

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Власти Украины заподозрили депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрия Камельчука во внесении заведомо недостоверных данных в декларацию, сообщила «Украинская правда». Парламентарий не сообщил, что несколько лет арендовал дорогостоящую квартиру в Киеве, отметили авторы статьи.

Речь идет о депутатской декларации за 2020 год. Камельчук не внес в нее данные о том, что два года арендовал квартиру стоимостью почти 97,5 тысячи долларов (почти семь миллионов рублей). Издание уточнило, что парламентария также заподозрили в том, что он специально не стал упоминать о непогашенном кредите на сумму более 48,8 тысячи долларов (около трех с половиной миллионов рублей).

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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили, что предъявили обвинение по указанным материалам. Ведомство не стало озвучивать фамилию депутата.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в стране не осталось коррупционеров. По его словам, все они покинули пределы государства и теперь коррупции на Украине нет.